【高盛推介】美團逆市漲　留意新上市貼牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評上周一(3日)起連升，當中上周五(7日)逆市升約0.5%。周一(10日)早段則低開約0.7%後隨即再異動逆市反彈，半日收報225.6港元，升約1.4%，為連續第6日上升，累計至今升約17.6%。

有券商指，美團連續數個季度以強勁的經營表現驗證了核心的盈利邏輯，生態平台的需求場景不斷擴充，維持「買入」評級。此外，市場繼續關注下周恒指公司的季度評估結果，憧憬美團有望納入恒指。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署認沽證，5個交易日共錄得約2,580萬元資金流入，為上周最多資金流入的認沽證相關資產。牛熊證方面，則見上周五牛證獲資金轉向部署，錄得約210萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見上周北水繼續追捧美團，5個交易皆錄得資金淨買入，合共超過43億元。

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