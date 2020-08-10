半日沽空金額72億元　騰訊佔14%

半日共有586隻股份被沽空，涉及金額72.32億港元，佔大市成交9.18%。騰訊沽空金額10.12億元，佔沽空總額14%；阿里巴巴沽空金額8.47億元，佔沽空總額11.71%；美團點評沽空金額3.54億元，佔沽空總額4.9%；盈富基金沽空金額3.19億元，佔沽空總額4.42%；中國平安沽空金額2.37億元，佔沽空總額3.28%。

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