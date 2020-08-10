【高盛推介】資金大舉買騰訊好倉部署反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(7日)急跌約5%，當中更一度跌穿500港元水平。周一(10日)早段繼續下跌，跌約3.5%，落後大市。騰訊將於周三(12日)公布中期業績，市場預期騰訊上半年純利介乎511.66億元582億元人民幣，按年微跌0.4%至增長13.3%。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五大量資金在騰訊急跌時趁機吸納認購證，錄得達2.1億元資金流入。牛熊證方面，亦見連日獲資金流入的牛證，上周五錄得約7,000萬元資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020