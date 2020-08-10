政治動盪加疫情夾擊　香港地產富豪或蒸發600億身家？

財經媒體彭博報道，雖然香港7位地產大亨仍坐擁合計1,070億美元(約8,346億港元)資產，但受政治動盪及新冠肺炎疫情的雙重夾擊下，他們的身家今年恐損失77億美元(約600.6億港元)。追蹤香港開發商的一個指數下跌了21%，比其他任何行業指數都大。

由於疫情而禁止訪客入境，並且《港區國安法》威脅到香港作為金融中心的地位，地產大亨的身家突然縮水。讓情況更差的是，財政司司長敦促業主向租戶提供租金優惠，以渡過疫情危機。

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