政治動盪加疫情夾擊 香港地產富豪或蒸發600億身家？
2020年08月10日 13:12
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財經媒體彭博報道，雖然香港7位地產大亨仍坐擁合計1,070億美元(約8,346億港元)資產，但受政治動盪及新冠肺炎疫情的雙重夾擊下，他們的身家今年恐損失77億美元(約600.6億港元)。追蹤香港開發商的一個指數下跌了21%，比其他任何行業指數都大。
由於疫情而禁止訪客入境，並且《港區國安法》威脅到香港作為金融中心的地位，地產大亨的身家突然縮水。讓情況更差的是，財政司司長敦促業主向租戶提供租金優惠，以渡過疫情危機。
報道指出，吳光正旗下的九龍倉置業(01997)零售租金收入今年上半年暴跌近1/3，導致虧損，並給他的資產造成74億港元的衝擊。李嘉誠旗下長實集團(01113)在香港的房地產銷售收入暴跌60%以上。郭氏家族的新鴻基地產(00016)削減部分租戶的租金，作為中環地區最大的業主之一，新地指空置率由12月的2.9%，到6月底上升至5%。
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