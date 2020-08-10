元朗街舖3000萬元易手　平意向價逾兩成

市場消息指出，元朗大棠路29至33號地下C號連約地舖，以約3,000萬元易手，實用呎價約10萬元，較放盤價低逾兩成。

該舖建築面積約500呎，實用約300呎，舖向牡丹街，有自建閣，原業主叫價3800萬元。該物業於2007年2月以1,098萬買入。升值約1.7倍或逾1,900萬元。

據悉，該舖租客為食品連鎖店，每月租金約8萬元，租期至2021年8月，而近期減租至約7.2萬元。

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