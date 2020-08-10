宏利香港：料疫後保險業將強勢回歸

宏利香港公布今年第2季業績，除核心盈利總額錄14億元，按年增長5%外，其他重要財務指標，包括年度化保費等值銷售額，財富與資產管理總流入及新造業務價值，均按年下降。其中新造業務價值按年下跌13%，至8億元。宏利香港及澳門首席行政總監戴明稱，疫情帶來不確定因素，但相信保險業在疫情受控後將強勢回歸。

儘管受新冠肺炎疫情影響及利率回落，宏利香港新造業務價值在上半年按年增長4%，錄17億元，但在第2季下跌13%，至8億元；次季財富與資產管理總流入按年下跌4%，至82億元；年度化保費等值銷售額錄得14億元，按年下降8%，但來自本地客戶的需求錄得增長，則抵銷了上述部分跌幅。

展望下半年業績，戴指一切都取決與疫情走向，現時言之過早，但因6月下旬的單月年度化保費等值銷售額錄得19%的顯著按年升幅，反映市民對健康和退休產品的持續需求，相信保險業績銷售在疫後將重拾升勢。

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