新股專輯：傳華住酒店最快9月來港第二上市

內媒引述消息指，中國多品牌酒店集團華住酒店集團(美股：HTHT)加快來香港第二上市的步伐，料最快將於本月尋求通過港交所聆訊，募資規模最多10億美元(約78億港元)。這意味華住將與寶尊電商(美股：BZUN)、百勝中國(美股：YUMC)一樣，最快9月完成在港第二上市。

華住酒店旗下品牌包括花間堂、宜必思、桔子等，截至去年底，華住擁有的門店數為5,618家。然而，受疫情打擊，華住截至3月底止首季按年盈轉虧，錄淨虧損21億元人民幣(下同)，而去年同期賺1.06億元。

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