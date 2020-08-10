太古城8月暫錄13宗買賣　兩房戶累減125萬元沽

中原莊劍嵐透露，8月至今，鰂魚涌太古城暫時錄得13宗成交，較7月同期的9宗升44%，周末兩日錄得6宗成交。其中洞庭閣低層H室，實用面積545方呎，兩房間隔，附有裝修。業主於6月時以1,065萬港元放盤，最終累減125萬元，以940萬元易手，呎價17,248元。

新買家為區內用家；原業主於2013年9月以605萬元買入，持貨7年，帳面獲利335萬元，單位升值55%。

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