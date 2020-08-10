昇悅居三房賣1018萬　低市價9%

香港置業陳渝東表示，長沙灣昇悅居3座低層G室，三房間隔，實用面積約603方呎，單位於下午1時原以1,100萬元放盤，其後業主主動降價至1,050萬元，即獲外區客接洽，議價後減價32萬元，於同日下午6時以約1,018萬元成交，呎價約16,882元。

據了解，新買家為用家，原本屬意荔枝角美孚新邨，不過冀入市樓齡較新屋苑，故另覓其他地區放盤，睇樓1次即入市。陳渝東補充，是次成交價1,018萬元，對比該屋苑同類型單位最近成交價低100萬元，或約9%。

資料顯示，原業主於2007年8月以約355萬元購入，是次轉售帳面賺約663萬元，物業升值約187%。

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