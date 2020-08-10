新股專輯：傳新東方教育擬赴港第二上市籌78億

中美關係惡化下，中資概念股加快回流香港市場。彭博引述消息指，在美國上市的教育機構新東方教育(美股：EDU)擬赴港第二上市，計劃集資至少10億美元(約78億港元)。

據悉，新東方教育最快在今年底上市，將由美銀、瑞信及瑞銀集團負責新股發售，但細節仍在商討中，最終發售規模或有變動。

疫情衝擊下，市場尤為關注受惠「宅經濟」概念的網上教育業務。然而，新東方教育截至5月底止第四季，按通用會計準則(GAAP)，總收入按年跌5.3%至7.98億美元，純利按年更跌69.5%至1,319.1萬美元，若按非通用會計準則(non-GAAP)計，純利按年仍跌49%至4,850.5萬美元。

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