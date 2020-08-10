中移：深圳8月實現建設1.5萬個5G基站全年目標
2020年08月10日 15:23
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(中新社圖片)
中國移動(00941)副總裁李慧鏑日前表示，中移在不到一年時間內，在全國建成近30萬個5G基站，部署城市超過300個。單在深圳，8月份就會實現建設1.5萬基站的全年目標。
李指出，中移5G信號現已覆蓋全國所有地級市及部分發達鄉鎮，並且覆蓋京雄(北京至雄安)及廣深港等8條高鐵、杭甬(杭州至寧波)和廣深等23條高速公路，以及54個機場及高鐵；並稱得上「上天下地」，上至珠穆朗瑪峰峰頂8,848米、下至礦井地下534米。
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