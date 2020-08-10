惠譽確認印尼評級為「 BBB」　前景展望穩定

國際評級公司惠譽確認印尼評級為「BBB」，前景展望穩定。該機構預計，2020年印尼政府債務佔國內生產總值(GDP)比重將升至36.7%。

受新冠肺炎疫情影響，預計2020年印尼經濟活動將收縮2%，惟受低基數效應影響，預計2021年印尼經濟增速將反彈至6.6%，2022年增長5%。

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