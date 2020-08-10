【大行報告】中芯績後遭多家投行下調評級

中芯今(10日)收報27.8港元，跌2.1元或7%，成交41億元。

中芯第二季度淨利潤創紀錄的1.38億美元，按年增逾6倍。花旗認為，中芯的季度毛利率指引疲軟，且高額資本開支令成本結構惡化，並維持「沽出」的投資評級。

彭博又引述凱基分析師Laura Chen等人在報告中表示，在中美兩國角力下，考慮到華為海思被美國限制，中芯14納米產能的爬坡需要的時間可能比預期的要長，這不利其盈利能力，至於其他國內客戶需求跟上也需要時間。該行將中芯評級降至「中性」。該行預計，中芯激進的資本開支對毛利的負面影響將從下半年開始顯現，考慮到毛利受損對明年盈利的影響，下調其2021年盈利預測35%，2022年預測下調37%。

美銀認為，中芯第二季業績及第三季業務指引維持強勁，惟業務仍然高度依賴於美國，面對中美關係緊張，對能否由美國獲得先進設備的憂慮上升，因此將其評級由「中性」降至「跑輸大市」。

滙豐研究表示，中芯第二季經營溢利高於該行及市場預期分別3%及16%，毛利率為26.5%。基本上，其第二季業績及第三季指引均沒有驚喜，且關注該股調整全年資本開支預測而缺乏清晰解釋。該行相信，中芯的盈利表現將繼續波動，故轉為市銷率來評估其公司估值，以2021年度預測市銷率5倍計算，將其目標價由18.2元上調至22.7元，評級則由「持有」降至「減持」。

另外，野村亦將中芯評級降至「減持」。

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