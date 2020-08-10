法院頒令出售　影岸．紅複式戶低市價逾兩成易主

二手市場平價貨湧現。美聯吳惠斌稱，東涌影岸·紅B座複式單位，實用面積1,408方呎，天台526方呎，三房一套間隔，設內置樓梯至天台，市場放盤罕有，近一年都沒有放盤。

他續稱，原業主為內地人，由於資不抵債，法院頒令出售單位，開價2,180萬港元，遠低於銀行估價2,500萬至2,800萬元。議價後售2,100萬元，低市價約600萬元或逾20%，呎價14,914元。

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