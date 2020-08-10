歐股升幅擴大　西班牙銀行Caixabank飆4%

美國總統特朗普簽署行政命令，延長部分經濟刺激措施，但被批評命令無效和違憲，美國眾議院議長佩洛西和財政部長姆努欽周日表示願意重啟談判。歐股早市升幅擴大，當中英國富時100指數報6,079點，升47點或0.78%；德國DAX指數報12,702點，升27點或0.22%；法國CAC指數報4,920點，升31點或0.64%。

個股價走勢方面，西班牙前國王涉貪流亡，西班牙銀行股向好，當中Caixabank和Banco de Sabadell早市分別升4%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020