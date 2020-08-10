希慎興業：未來派息需視乎香港情況
2020年08月10日 16:09
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希慎興業主席利蘊蓮(左2)
收租股希慎興業(00014)中期息維持每股27港仙，集團主席利蘊蓮在網上業績會上坦言，下半年第二次中期息需視乎屆時香港的情況。另外，她又指下半年零售市道仍受壓，在5至6月疫情較紓緩時零售表現呈反彈，相信隨第三波疫情緩和後，零售亦會再度反彈，期望疫情能盡快平息。
她提到，理解租戶生意難做，集團一直有不同的支援，包括減租及市場推廣協助。首席財務總監賀樹人補充，減租幅度與去年社會事件發生時的幅度相若。
首席營運總監呂幹威指，租戶對市場持有不同看法，有的選擇收縮，亦有的嘗試擴張，而集團不論在寫字樓或零售方面都有新租戶接洽，續約有正增長。
另外，他相信，旅客未能來港只屬短期問題，集團亦積極推廣本地消費，租戶組合調整視乎整體發展，包括消費者習慣、品牌等。
被問到收購，利蘊蓮指，一直有留意香港、中國內地及海外好的收購機會。
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