【市後重點睇】港匯偏強　油價升逾1%

2020年08月10日 16:10
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    美匯指數企93.49，離岸人民幣(CNH)見6.9669，港匯偏強企7.7502，美元兌日圓處105.99，歐元企1.1766，英鎊見1.3054。金價2,030美元水平徘徊。油價升逾1%，布油報44.89美元，紐油報41.86美元。道指期貨升94點，歐股早市全線做好。
    ●市後關注點
    -20:15　加拿大7月新屋動工
    ●恒生指數全日收報24,377點，跌154點或0.63%；國企指數收報9,990點，跌72點或0.72%，主板成交1,352億港元。騰訊收報502元，跌4.8%。https://bit.ly/2XKv4st
    ●A股快報：滬綜指收升0.7%，創業板指跌14點。https://bit.ly/31yyTC5
    ●【飯碗不保】調查指英國1/3僱主擬第三季裁員。
    ●【中美角力】瑞銀汪濤：供應鏈轉移將制約內地製造業投資。https://bit.ly/3a8qKrU
    ●中美科技戰：傳黑石擬夥微軟購TikTok美國業務。
    ●中國經濟：
    -7月通脹率2.7%，市場預期為2.6%。
    -人行指下半年做好對實體經濟「精準滴灌」。
    ●Apple最強分析師：倘美封殺微信，iPhone出貨恐削三成。
    ●OECD：南韓今年GDP料降1.8%，人均收入恐跌穿3萬美元。
    ●菲律賓央行：未有強烈減息理由，年內利率料維持不變。
    ●東芝向聲寶轉讓Dynabook餘下股權，退出筆記型電腦市場。
    ●調查：76%美企已將部分產能遷出中國，惟未見外商大規模撤出。
    ●宏利香港次季新造業務價值按年下跌13%，料疫後保險業將強勢回歸。
    ●台積電7月銷售額突破1000億台幣，按年增25%。
    ●政治動盪加疫情夾擊，香港地產富豪或蒸發600億身家？
    ●新股專輯：
    -傳華住酒店最快9月來港第二上市。
    -傳新東方教育擬赴港第二上市籌78億。
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