金價大好友：未來3年金價可見4000美元　變數是…

外電報道，金價大好友、美國全球投資者公司(U.S. Global Investors)行政總裁Frank Holmes今(10日)表示，未來3年內金價可能將會升至每安士4,000美元，惟宜留意兩個關鍵因素，包括新冠肺炎的疫苗開發，以及11月美國大選結果，有機會翻轉金價上升趨勢。

黃金價格在今年創下自2011年9月以來的新高紀錄。由於疫情仍沒有出現減弱的迹象，投資者持續湧入黃金來避險，上周首次突破每安士2,000美元。

Frank Holmes表示，金價將有望達到4,000美元，因為在疫情期間，美國將需要數兆美元來刺激美國經濟。此外，G20財長和中央銀行正共同聯手印製數兆美元的鈔票。他說：「我們從未見過央行在零利率的情況下印製大量的鈔票，黃金因此變得非常具有吸引力」。

另外，報道引述財富管理公司BMO Wealth Management投資策略長Yung-yu Ma表示，目前有很多因素支持金價，但他也指出兩項可能改變金價走勢的重大事件，一個是疫苗的開發，另一個是美國大選，尤其是疫苗的出現有可能導致目前金價的部分利多因素改變。

研究機構Third Bridge Group則表示，預期在美國大選後，黃金價格可能跌至1,600美元以下，然後在明年再度上揚。不過，金融數據提供商Refinitiv在上周的一份報告中指出，美國政治事態發展可能會擾亂金融市場，並支持金價上升。

法國興業銀行策略師表示，寬鬆的財政和貨幣條件將使金價保持上漲，即使是美國當局下令進行更多封鎖。如果拜登贏得美國總統大選，將加劇市場對企業或資本利得稅增加的擔憂，可能使不同資產類別走勢有更多分歧。

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