日清食品注資室內水耕農場野菜谷
2020年08月10日 16:27
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日清執董、董事長及首席執行官安藤清隆(左)及野菜谷創辦人何敬賢
日清食品(01475)公布，其向經營本地室內水耕農場及銷售即食蔬菜的野菜谷控股有限公司注資，交易今日(10日)完成，日清將持有野菜谷之80%股權，餘下20%股權則由野菜谷創辦人何敬賢持有。
集團指，野菜谷擬將資金用於興建新農場及提升生產設備。新農場將於今年內投入生產，預計在3年內將生產力提高10倍。野菜谷提供由水耕蔬菜種植到市場銷售的一站式服務，其品牌為「ValleyFarm (野菜谷)」。
集團表示，現時是十分適合的時機，滿足市場在疫情期間對新鮮、美味而方便食品之需求增長。野菜谷與日清之即食食品業務，以及正在開發之鮮切蔬菜業務相配合，期望透過集團專業管理及分銷網絡以發揮協同效應。
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