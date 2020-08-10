日清食品注資室內水耕農場野菜谷

日清執董、董事長及首席執行官安藤清隆(左)及野菜谷創辦人何敬賢

集團指，野菜谷擬將資金用於興建新農場及提升生產設備。新農場將於今年內投入生產，預計在3年內將生產力提高10倍。野菜谷提供由水耕蔬菜種植到市場銷售的一站式服務，其品牌為「ValleyFarm (野菜谷)」。

集團表示，現時是十分適合的時機，滿足市場在疫情期間對新鮮、美味而方便食品之需求增長。野菜谷與日清之即食食品業務，以及正在開發之鮮切蔬菜業務相配合，期望透過集團專業管理及分銷網絡以發揮協同效應。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：25253535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020