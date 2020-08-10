【fb直播】港股欠缺上升誘因？
2020年08月10日 16:29
東網電視更多新聞短片
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
中美繼續「你一拳，我一腳」，港股又當災，連跌3個交易日！周一(10日)最多跌259點，收市跌154點，報24,377點。兩國緊張局勢持續升溫，加上短期欠缺上升誘因，港股唔方有運行？
股王騰訊(00700)成中美衝突磨心，股價再見沽壓，低見501元，股份周三(12日)派發成績表，沿用逢低吸納策略過時未？抑或轉投阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)以及小米(01810)懷抱博「染藍」？
《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！