【fb直播】港股欠缺上升誘因？

2020年08月10日 16:29
  • 東網電視
    更多新聞短片
    宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(右)
    中美繼續「你一拳，我一腳」，港股又當災，連跌3個交易日！周一(10日)最多跌259點，收市跌154點，報24,377點。兩國緊張局勢持續升溫，加上短期欠缺上升誘因，港股唔方有運行？
    股王騰訊(00700)成中美衝突磨心，股價再見沽壓，低見501元，股份周三(12日)派發成績表，沿用逢低吸納策略過時未？抑或轉投阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)以及小米(01810)懷抱博「染藍」？
    手機設備股亦被牽連，有指若蘋果公司全球禁用微信，iPhone出貨量將大跌3成！近期強勢的瑞聲科技(02018)隨即現沽壓，而高偉電子(01415)亦跌至3蚊邊，目前係咪撈貨時候？
    《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
    1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/onccnews/
    2.《東網Money 18》facebook專頁：
    https://www.facebook.com/money18
    3. on.cc東網 YouTube頻道
    https://www.youtube.com/user/ontvnews/
    －－－－－
    《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    Whatsapp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！