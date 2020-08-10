匯立銀行申請開戶衝破1萬人 延回贈優惠期至9月底

虛擬銀行匯立銀行(WeLab Bank)正式開業不足10天，總申請開戶人數衝破1萬人。由於WeLab Debit Card的8%現金回贈反應熱烈，該行將優惠期延長至今年9月底。

該行行政總裁謝學海表示，首1萬位開戶客群年齡由18至83歲，當中超過7成為20至39歲，最年長的83歲銀髮族客戶，只用了5分鐘透過手機成功開戶。

在過去10日，香港處於新一輪疫情爆發，該行首張公開在市場推出使用的無卡號實體WeLab Debit Card，在網上的消費交易量比試業期間大幅上升1倍，接近6成簽帳為網上交易。

另外，該行以人數決定利率的定期存款產品GoSave推出至今，已開出137班定存「小巴」，共有超過8,200人次參與，而參與的客戶當中，超過25%擁有多於一筆GoSave定存。

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