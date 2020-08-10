晨訊7月主營業務收入按年增18.4%
2020年08月10日 16:40
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晨訊科技(02000)公布，今年7月之未經審核月收入約為1.26億港元，其中來自銷售住宅物業及物業租賃管理(非主營業務)之收入約580萬元，來自手機及物聯網終端業務、
電子製造服務供應商業務、物聯網系統及運營業務及智能製造業務(主營業務)之收入約為1.21億元。2020年7月主營業務之收入比上月減少26.7%，比去年同期增加18.4%。
首7個月，集團之未經審核收入約為5.54億元，比去年同期減少11.7%。
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