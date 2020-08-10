《財富》世界500強排行榜出爐　企業營收創新高

《財富》世界500強排行榜周一(10日)出爐，世界500強排行榜企業的營業收入達到33萬億美元(約257.4萬億港元)，創下歷史新高，接近中美兩國國內生產總值(GDP)的總和。進入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從248億美元提高到254億美元。

沃爾瑪連續第7年成為全球最大公司，中國石化仍位列第二位，國家電網上升至第三位，中國石油位列第四，而殼牌石油下降至第五位。

盈利方面，沙特阿美以882億美元利潤位居榜首，巴郡以814億美元的利潤位列第二，蘋果公司則退居第三。工、農、建三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。微軟公司憑藉雲業務的出色表現，利按年增近137%，進入利潤榜10強，位居第五。

值得留意，今年中國大陸(含香港)公司數量達到124家，歷史上第一次超過美國的121家。

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