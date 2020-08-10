鄭若驊弟弟任公司高管　安樂工程難釋制裁疑慮

安樂工程集團周日(9日)曾發公告澄清，指鄭若驊於公司任何股份並無擁有任何法定或實益擁有權或財務權益。不過，根據該公司今年5月發布的2019年度年報顯示，鄭若驊的弟弟鄭偉強今年1月正式成為安樂工程的首席財務總監。

市場消息謂，不排除鄭若驊可以透過家族成員，積極參與公司運作，甚至乎接觸財務敏感資料。這或成為公司會被美國制裁的另一因素。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，除非美方主動表示不制裁該公司，否則鄭若驊是否持股及其弟在公司身居要職會否引致美方制裁等，外界都難以得知。不過，公司海外業務的合作方，以致融資給該公司的銀行，都會擔心會否因而受牽連，這些都會構成該公司的業務和財務的不穩定性。

事實上，黃氏指出，該公司上市至今一直為人詬病的是，公司一方面投標政府工程，但另方面與政府高官高官關係密切。

另外，他又認為，因為股票供求關係，大股東持有太多貨，街貨少，成交量自然不多，現價未能完全反映美國制裁的負面因素。加上公司業務性質毛利率低，股價又反覆，投資者實不宜沾手。

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