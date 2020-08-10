工銀亞洲尖沙咀分行明起恢復營業　銅鑼灣續停業

中國工商銀行(亞洲)公布，因應疫情最新情況，及為保障員工與客戶的健康和安全，由明天(11日)起，該行尖沙咀分行將恢復正常營業，銅鑼灣分行將暫停服務，直至另行通知。

服務維持暫停的分行及個人理財中心(直至另行通知)包括：西環、金鐘、灣仔、城市花園、西九龍站、將軍澳、沙咀道、教育路、沙田個人理財中心及屯門分行。

此外，該行全線分行營業時間仍將維持暫時調整，星期一至星期五的營業時間為上午9時至下午4時，星期六的營業時間為上午9時至中午12時。

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