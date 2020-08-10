中環商廈6月空置率5.6%　頂租樓面升至逾46萬方呎

仲量聯行最新發表的《香港地產場觀察》指出，由於商廈租戶傾向能節省租賃成本的選擇，6月市場錄得的新租賃成交佔95%位於中環以外地區，較去年同期錄得的73.7%為高。

同時，中環寫字樓錄得136,500方呎的負吸納量，空置率亦已升至5.6%。此外，區內推出頂租的樓面，也上升至略高於46萬方呎，佔整體寫字樓市場的招頂樓面約35%。

在經濟疲弱的情況下，大部分租客於中環以外的地區物色辦公室，例如高檔鐘錶品牌據悉已承租銅鑼灣希慎廣場兩層樓面，合共3.29萬方呎，該批樓面早前由共享空間WeWork退回。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，6月份中環以外的寫字樓租金跌幅加快，整體甲級寫字樓租金按月下跌2.4%。尖沙咀及九龍東寫字樓租金差距與中環收窄，故該月份兩區錄得最大的租金跌幅，分別按月下跌2.6%及2.7%。

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