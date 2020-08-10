5年帳蝕820萬！悅堤複式單位傳2150萬元售出
2020年08月10日 17:26
東網電視更多新聞短片
愉景灣悅堤連錄損手個案。市場消息透露，該盤一個中層複式戶，實用面積1,714方呎，以約2,150萬元沽，呎價12,544元。市傳原業主為內地客，持貨約5年，帳面蝕約820萬元。
資料顯示，同項目另一個L17座中層複式單位，以2,000萬元登記售出，原業主姓名為漢語拼音，持貨約6年，帳面貶值近320萬元。以單位實用面積1,700方呎計，成交呎價約11,765元。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：25253535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入http://on.cc/redirect/money18下載安裝！