5年帳蝕820萬！悅堤複式單位傳2150萬元售出

愉景灣悅堤連錄損手個案。市場消息透露，該盤一個中層複式戶，實用面積1,714方呎，以約2,150萬元沽，呎價12,544元。市傳原業主為內地客，持貨約5年，帳面蝕約820萬元。

資料顯示，同項目另一個L17座中層複式單位，以2,000萬元登記售出，原業主姓名為漢語拼音，持貨約6年，帳面貶值近320萬元。以單位實用面積1,700方呎計，成交呎價約11,765元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：25253535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020