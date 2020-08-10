李嘉誠及李澤鉅再增持長實 涉逾3309萬元
2020年08月10日 17:30
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長江實業(01113)，總斥資逾3,309萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於8月7日，以平均價41.3669元購入長江實業共80萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長江實業之權益由35.3%增至35.32%；李澤鉅由35.37%增至35.39%。
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