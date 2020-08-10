人民幣速遞：在岸價連跌兩日　關注中美貿易風險

中美緊張關係進一步惡化，匯市避險情緒再升溫，在岸人民幣(CNY)於今日(10日)收市挫103點子，報6.9701兌每美元，連續兩個交易日下跌，盤中最弱及最强分別為6.9725及6.9634；離岸人民幣(CNH)於亞洲時段收市報6.9706，較上周五挫100點子。

AxiCorp全球首席策略師指，鑑於目前市場偏向看淡美元走勢，中美貿易協議評估是一個巨大的尾部風險，如果美國總統為了獲得政治上的勝利，而撤回第一階段協議、甚至再度加徵關稅，將對亞洲外匯市場造成更大的風險。

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