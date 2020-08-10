新盤動向：御海灣累沽152伙 加推53伙本周五起發售
2020年08月10日 17:37
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新地代理業務部總經理張卓秀敏(右)
屯門新盤熱銷，發展商繼續加推單位應市。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，區內御海灣已售出152伙，佔可售單位逾93%，套現約10億元，平均成交呎價逾18,530元。為回應市場需求，今天公布新銷售安排，加推53個單位，實用面積由254至514方呎。當中包括40伙屬價單形式推售，即供折實平均呎價為17,747元，整體由15,652至19,224元，售價由460.07萬至988.09萬元。另有13伙特色單位以招標形式推售。
該批單位將分為2個批次出售，價單推出的第A批次，由本周五(14日)晚上7時30分開始發售，以先到先得形式進行。標售的第B批次則於同日起至月底每天進行招標銷售。
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