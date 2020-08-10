【北水追蹤】吼騰訊美團 掟中生製藥中行
2020年08月10日 17:41
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港股通(10日)成交額約287.41億元，淨流入金額約40.53億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為騰訊控股(00700)及美團點評(03690)，分別錄得淨流入約9.89億及7.21億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為中國生物製藥(01177)及中國銀行(03988)，錄得淨流出2.47億及2.16億元。(見附表)
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