龍光集團7個月合約銷售574億人幣
2020年08月10日 17:42
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龍光集團(03380)公布，集團於2020年7月歸屬公司股東權益的合約銷售額約為110.8億元人民幣(下同)，按年增長20.15%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約69萬平方米，合約銷售單價約為15,680元。
截至2020年月31日止7個月之歸屬公司股東權益的合約銷售額約為574.3億元，按年上漲13.52%，歸屬公司股東權益的合約銷售面積約373.4萬平方米。
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