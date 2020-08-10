迅捷環球發盈警
2020年08月10日 18:20
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迅捷環球控股(00540)發盈利警告，截至2020年6月30日止6個月錄得淨虧損介乎約1.15億至1.35億港元，而2019年同期錄得淨利潤470萬元。
該轉變主要由於集團預計就於2019年收購翰盈國際有限公司計提商譽減值撥備介乎1億至1.1億元；及主要由於2019冠狀病毒病在全球爆發，對宏觀經濟造成影響，導致市場情緒疲弱、出貨延遲及訂單取消而造成於報告期間的收益減少。
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