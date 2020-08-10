上述表現放緩主要歸因於集團就出售佳誠投資有限公司及其附屬公司產生虧損約6,800萬元；集團就出租及服務塔式起重機簽立若干新合同，惟由於爆發新型冠狀病毒疫症，塔式起重機之承租人將其業務營運推遲並因此導致塔式起重機延遲投入服務及股東貸款之利息開支約900萬元。

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