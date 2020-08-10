導致集團轉虧為盈，主要原因為集團完善經營管理，加強對運營成本的控制並減少新型冠狀病毒疫情對集團大樓物業營運的負面影響；調整內部資源配置，停止不符合集團長遠規劃的項目；按公允價值計量且其變動計入損益之金融資產公允價值上升；分擔聯營公司的損益增加。

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