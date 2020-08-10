新盤動向：OASIS KAI TAK特色戶獲4435萬元承接

一手特色戶做價理想。會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK剛以招標形式售出特色單位，為低座A座地下至1樓B室，售價4,435.4萬元，呎價31,479元。

該單位為複式連花園特色戶，四房一套加儲物室及工作間連廁間隔，實用面積1,409方呎，花園面積448方呎，為該項目內面積最大之花園。單位外望開揚啟德河景觀。項目現時尚餘最後7伙低座單位待售。

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