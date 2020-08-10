實德環球發盈警
2020年08月10日 19:24
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實德環球(00487)公布，預期集團於截至2020年6月30日止個月之未經審核綜合虧損將介乎約1.2億元至1.5億元，而截至2019年6月30日止6個月之未經審核綜合溢利則約為4,870萬元，虧損主要源於自2020年初爆發2019冠狀病毒病，嚴重影響與集團旗艦投資項目十六浦有關之聯營公司之財務表現，因而產生集團應佔聯營公司之大額虧損；及集團投資物業之公平值虧損以及集團撇減物業存貨之帳面值。
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