華油能源發盈警
2020年08月10日 19:25
東網電視更多新聞短片
華油能源(01251)公布，集團預期截至2020年6月30日止6個月錄得純利較截至2019年6月30日止同期或會大幅減少約60%至80%，主要是2020年初以來，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球爆發，使全球經濟增長大幅下滑，導致原油需求大規模減少，石油價格劇烈波動。因此，集團主要客戶大幅縮減勘探開發投資規模，投資項目價格有所下調；及受疫情影響，集團在各主要產油地區的項目計劃作業安排，人員動復原受嚴重影響。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！