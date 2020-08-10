啟德天寰特色戶售4800萬　呎價近3.4萬元

特色單位屢錄大額承接，建灝地產旗下啟德天寰，剛以招標形式沽出連花園及泳池複式戶，為低座星寰匯1座地下及1樓Garden Pool Villa A (Duplex)單位，實用面積1,414方呎，屬四房四套間隔，花園面積577方呎。單位經已進行裝修，連車位成交價4,800萬元，呎價約33,946元呎價創星寰匯花園大宅新高。

樓盤開售至今共沽出812伙，連同車位共套現近98億元，全盤沽出逾98%單位。現時僅剩餘10伙待售，包括1伙標準分層及9伙特色單位。

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