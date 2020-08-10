新盤UPDATES：屯門新項目料連環加推單位應市

疫情尚未受控，但上車買家入市信心未見下挫，屯門區兩大主力提供細單位的新盤，周內料將連環加推單位應市。同時，市區一手特色戶亦連錄大額承接，做價保持理想。

●御海灣累沽152伙 加推53伙本周五起發售

屯門新盤熱銷，發展商繼續加推單位應市。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，區內御海灣已售出152伙，佔可售單位逾93%，套現約10億元，平均成交呎價逾18,530元。為回應市場需求，今天公布新銷售安排，加推53個單位，實用面積由254至514方呎。當中包括40伙屬價單形式推售，即供折實平均呎價為17,747元，整體由15,652至19,224元，售價由460.07萬至988.09萬元。另有13伙特色單位以招標形式推售。

該批單位將分為2個批次出售，價單推出的第A批次，由本周五晚上開始發售，以先到先得形式進行。標售的第B批次則於同日起至月底每天進行招標銷售。

●帝御‧金灣首錄交易再未有進展個案

據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，錄得首宗交易告吹個案，為3座7樓單位08，實用面積290方呎，原本於8月1日以396.39萬元售出，呎價13,669元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，單位已暫停發售。該盤暫已進行兩輪銷售，扣除上述交易告吹個案後，合共沽出369個單位。

●賢文禮士擴大折扣優惠促銷

華懋集團的九龍塘賢文禮士，剛修訂價單調升各種付款方法的折扣優惠，其中120天付款計劃的折扣由原本售價12%，擴大至18.5%，首20個月免息按揭付款計劃的折扣則由7%增至13.5%。同時，買方仍獲相等於折扣價4.25%作為「印花稅折扣」，但之前曾提供以折扣價為基礎的額外5%「置業優惠」折扣則已取消。

●明翹匯低層三房戶售1075萬元

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，錄得三房大單位成交，單位為2A座3樓A室，實用面積755方呎，成交價1,075萬元，呎價14,238元。

●OASIS KAI TAK特色戶獲4435萬元承接

一手特色戶做價理想。會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，剛以招標形式售出特色單位，為低座A座地下至1樓B室，售價4,435.4萬元，呎價31,479元。該單位為複式連花園特色戶，四房一套加儲物室及工作間連廁間隔，實用面積1,409方呎，花園面積448方呎，為該項目內面積最大之花園。單位外望開揚啟德河景觀。項目現時尚餘最後7伙低座單位待售。

●啟德天寰特色戶售4800萬 呎價近3.4萬元

特色單位屢錄大額承接。建灝地產旗下啟德天寰，剛以招標形式沽出連花園及泳池複式戶，為低座星寰匯1座地下及1樓Garden Pool Villa A (Duplex)單位，實用面積1,414方呎，屬四房四套間隔，花園面積577方呎。單位經已進行裝修，連車位成交價4,800萬元，呎價約33,946元呎價創星寰匯花園大宅新高。

樓盤開售至今共沽出812伙，連同車位共套現近98億元，全盤沽出逾98%單位。現時僅剩餘10伙待售，包括1伙標準分層及9伙特色單位。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020