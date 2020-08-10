宅經濟：百貨公司沒落　亞馬遜趁機建分配中心

有報道指，美國最大商場營運商Simon Property與網購巨人亞馬遜磋商，將部分現時或以往由百貨公司J.C. Penney和Sears租用的鋪位，換成亞馬遜的分配中心。這兩家百貨公司均已申請破產保護，並計劃關閉全國數以十計店鋪。而截至5月，Simon Property旗下商場有63家Penney和11家Sears店鋪。

有關磋商反映市場上兩個趨勢，一是商場式微，二是電子商貿受歡迎。由於更多消費者選擇網購，商場近年在經營上遇到不少挑戰。疫情更迫使商場暫時關閉，即使重開也得控制人流，令情況更差。

對於亞馬遜而言，若「傾掂數」，將有助其在住宅區附近建立更多分配中心，加快送貨時間。不過，對於Simon Property而言，將優質商場空間讓予亞馬遜，將意味打破長期以來依靠大型百貨公司吸引人流，帶旺鄰近商店和餐廳的營運模式。

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