新股專輯：火鍋食材連鎖店鍋圈食匯擬明年上市

彭博引述知情人士透露，中國火鍋食材供應商鍋圈食匯擬最快於明年進行首次公開募股(IPO)，而主要投資者IDG資本已與銀行就潛在IPO事宜進行初步討論，計劃集資4至5億美元(約31.2億至39億港元)，但尚未決定上市地點，而香港為考慮目的地之一。鍋圈食匯成立於2017年，在其零售店及網上銷售平台銷售火鍋燒烤食材，至今在全國有3,600餘家門店。

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