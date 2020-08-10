長和獨立非執董盛永能辭世

盛永能自2015年6月起擔任公司獨立非執行董事，以及於1984年至2015年期間為和記黃埔有限公司董事會成員，並於1984年至1997年期間擔任其集團財務董事。

集團表示，盛永能一直為長江和記集團一位甚為勤奮忠誠、克盡己職並備受敬仰之成員。董事會對盛永能身故深表悼惜，並就盛永能多年在任期間對長江和記集團所作出之寶貴貢獻，致以衷心感激與謝意。董事會亦謹向其家屬致以最深切慰問。

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