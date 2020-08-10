美元窮途末路？摩通：一切只是「巧合」

隨着美元不斷走弱，及區域性去美元化勢頭形成，美元能否延續其全球儲備貨幣地位備受質疑。外國媒體報道，早前大行高盛看衰美元前景，但摩根大通貨幣策略師表示「我們繼續反對拿結構性因素來預測美元進入廣泛而長期的下降趨勢的想法。」

美國聯儲局的刺激政策不斷加碼，同時不斷暗示放棄先發制人遏制通脹的政策立場，市場通脹預期開始不斷抬頭。推高金價的同時也削弱了美匯指數和兌主要貨幣的匯率。

摩根大通策略師認為，不能把通脹、金價和美元之間的關係假設為因果關係，當下的趨勢在歷史上看更像是巧合而非因果。

該行計算了歷史上不同通脹條件、利率條件和實際收益率情況下的美元表現，並表示上述3個因素在過去5年「沒有一個能解釋美匯指數或常見美元貨幣對的表現。」

相反，摩根大通認為真正給美元下行壓力的因素是美國政府遲遲無法就第二批財政刺激法案達成一致．這對經濟復甦造成拖累的悲觀情緒會先在美元匯率中體現出來，造成美元繼續走弱。

該行強調，偶發事件驅動的美元貶值是狹義且有條件性的，不能把它引申成廣義長期的結構性貶值。

另外，花旗也表示，沒有其他貨幣或國家已準備或願意取代美元，美國聯儲局大量供應美元與其他國家進行互換交易，反而是強化美國的全球儲備貨幣地位。

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