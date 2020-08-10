神州租車預警6個月轉蝕38億至43億人幣
2020年08月10日 21:24
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神州租車(00699)就盈警發補充公告，預期截至6月底止中期由盈轉虧，蝕約38億至43億元人民幣，上年同期錄淨利潤2.79億元人民幣。
集團解釋，因為疫情爆發致租賃需求急降，拖累租金收入，而神州優車的權益股投資、來自神州優車的貿易應收款項、支付由五龍電動車(00729)將予發行的股份及可換股債券認購價格的預付款項，及北京寶沃汽車有限公司所製造附有回購安排的車輛剩餘價值均錄得減值。
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