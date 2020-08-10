樓價UPDATES：屯門豫豐花園無樓睇下485萬獲承接

二手業主減價出貨，屯門豫豐花園兩房單位，減價後用家無樓睇以485萬元購入，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座中層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以19,000元租入，實用呎租約41.8元，新租客為外區客。

●筲箕灣寶文街8號高層B室，實用面積約為236呎，開價約298萬元，議價後以約268萬元成交，實用呎價約11,356元，新買家為長線投資客。

●鰂魚涌居屋康山花園2日錄5宗成交，其中4座高層E室，實用面積431方呎，原則兩房改成一房間隔，於已補價自由市場以660萬元易手，實用呎價15,313元，新買家屬於上車客。

●北角富澤花園富邦閣高層B室，實用面積652方呎，三房間隔，望少海景，獲區外換樓客以1,195萬元承接，實用呎價18,328元，。

●北角兆華大廈高層F室，實用面積271方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以485萬元承接，實用呎價17,897元，原業主於2009年4月以155萬元購入投資，持貨11年帳面獲利330萬元。

●銅鑼灣伊利莎伯大廈低層B5室，實用面積約540方呎，原業主叫價約728萬元，議價後減價至709萬元市價成交，實用呎價約13,130元，新買家為同區用家。

●瀝仔尚翹峰3座高層A室，實用面積477方呎，兩房間隔，可望海景，6月開始放盤，由於單位位於高層，市場罕有放盤，終以1,148萬元交吉易手，實用呎價24,067元。

●西半山蔚庭軒高層原裝複式戶成交，實用面積477方呎，一房間隔，享海景，以1,148萬元沽出，實用呎價24,067元，原業主早於1997年10月購入，持貨近23年帳面獲利638萬元。

●西半山豫苑2座低層A室，實用面積775方呎，套三房間隔，獲租客以30,000元租入，實用呎租約38.7元，新租客為本區客。

●堅尼地城堅城中心高層D室，實用面積約558方呎，三房間隔，望開揚海景，今年6月底以約1,288萬元放盤，經議價後減價88萬元或約6.8%，至近日以1,200萬元交吉沽出，實用呎價約21,505元。

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九龍區

●將軍澳廣場7座高層D室，實用面積459方呎，兩房間隔，可眺望海景，叫價800萬元，最終以790萬元易手，實用呎價17,211元，新買家屬於同區上車客。

●將軍澳天晉II第1B座中層A室，實用面積約693方呎，套三房間隔，今年3月下旬開始放售，業主原叫價1,300萬元，日前以1,200萬元易手，減價達100萬元或8%，實用呎價約17,316元，原業主約於2013年1月以約806.2萬元購入，持貨7年多帳面獲利約393.8萬元。

●藍田滙景花園10座低層A室，實用面積614方呎，三房間隔，最初開價1,030萬元，議價後以970萬元易手，實用呎價15,798元，新買家為外區換樓客。

●牛頭角淘大花園P座低層8室，實用面積285方呎，一房間隔，吸引睇樓僅5小時之外區客承接自住，成交價約518萬元，實用呎價18,175元。

●土瓜灣傲雲峰3座中層A室，兩房間隔，實用面積約479方呎，以900萬元放盤約兩星期，即獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約880萬元成交，實用呎價約18,372元，新買家心儀單位裝修，而且屬於小學34號名校網，睇樓兩次即入市自住。

●何文田昌和閣中層單位，實用面積約765方呎，套三房連工人房間隔，連車位，近日以1,458萬元獲外區換樓客承接自用，實用呎價約19,059元，原業主於1997年6月以約820萬元購入，持貨23年轉手，物業升值約78%。

●九龍塘畢架山一號12座中層B室，實用面積1,086方呎，套三房及工人套房間隔，享內園景，以3,028萬元連車位易手，實用呎價27,882元，原業主於2014年4月以2,200萬元連車位買入，持貨6年帳面獲利828萬元。

●奧運站凱帆軒8月錄約3宗買賣，包括2座高層F室兩房戶，望海景，實用面積約429方呎，以860萬元放盤一星期即獲外區客接洽，議價後減價10萬元，以約850萬元成交，實用呎價約19,814元。

●荔枝角美孚新邨8月錄約4宗買賣，包括3期百老滙街59號中層D室，望內園景，兩房間隔，實用面積約657方呎，以950萬元放盤兩年，後獲外區客接洽，議價後減價58萬元或約6%，以約892萬元成交，實用呎價約13,577元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市。

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新界區

●屯門豫豐花園11座高層A室，實用面積362方呎，兩房間隔，今年初放盤叫價520萬元，單位現時仍有租約不設睇樓，新近以485萬元成交，實用呎價13,398元，新買家為上車客，早前認購長沙灣新盤落空而回，見上址樓價較鎖匙盤低約5%，所以接受不睇樓入市。

●屯門慧豐園3座低層B室，套三房間隔，實用面積646方呎，區內準婚客承做高成數按按入市，以708萬元購入上址自用，實用呎價為10,960元，原業主於2001年以約136.5萬元購入，是次轉手帳面升值逾4倍。

●屯門海麗花園2座低層B室，實用面積428方呎，兩房一廳設計，區內客為鄰近家人方便照應，決定以月租10,300元承租單位，實用呎租24.1元，如以現時同類型單位的銀行估價約477萬元計算，單位的租金回報率為2.6厘。

●屯門大興花園1期2座高層F室，實用面積394方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區外客承租，月租10,000元，實用呎租25.4元，如以現時同類型單位的銀行估值約475萬元計算，租金回報率2.5厘。

●屯門新屯門中心1座高層D室，實用面積501方呎，兩房間隔，原先叫價555萬元，議價後以548.8萬元成交，實用呎價10,954元，屋苑8月暫錄得3宗買賣，平均實用呎價10,699元。

●屯門珀御高層D室，實用面積476方呎，兩房間隔，吸引上車客以710萬元承接，實用呎價14,916元，單位原叫價718萬元，最終減價8萬元沽出，原業主於2017年4月以605萬元一手買入，持貨3年帳面獲利105萬元或17%。

●東涌藍天海岸5座中層C室，實用面積約874方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，以990萬元成交，實用呎價約11,317元，屋苑8月暫錄約2宗二手買賣，平均實用呎價約11,500元。

●荃灣麗城花園2期1座中層F室，實用面積572方呎，三房間隔，享內園景，叫價738萬元，減至680萬元易手，共減58萬元或8%，實用呎價11,888元，新買家為家庭客，首次置業，被減幅吸引，隨即入市。

●天水圍栢慧豪園2座高層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價12,048元，原業主去年曾放盤，後來疫情爆發，擱置賣樓，上月底重新放盤，叫價620萬元，近日有買家睇樓後隨即洽購，業主累減20萬元將單位沽出。

●元朗區周末連錄9宗成交，包括YOHO Town第2座低層C室，實用面積393方呎，兩房間隔，叫價630萬元，議價後減價13萬元或約2%，以617萬元沽出，實用呎價15,700元。

●元朗原築3座高層C室，實用面積484方呎，兩房間隔，原業主叫價650萬元放盤，近日接獲上車客洽購，議價後減價12萬元，以638萬元成交，實用呎價13,182元。

●元朗尚悅周末連錄3宗買賣，其中3座中層F室，實用面積357方呎，兩房間隔，買家即睇即買，斥資518萬元承接，折合實用呎價14,510元，新買家為新婚上車客，有見低息環境有利置業，加快入市。

●粉嶺花都廣場9座高層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，原叫價530萬元，最終日前以520萬元獲承接，減價10萬元或約2%，實用呎價約14,054元。

●粉嶺牽晴間8座低層A室，實用面積386方呎，兩房間隔，以537.5萬元獲承接，實用呎價13,925元，原業主則於2015年以393萬元購入上址，持貨5年，是次沽出帳面獲利144.5萬元。

●大埔新峰花園7座低層E室，套三房間隔，望山景，實用面積約745方呎，叫價約895萬元放盤約1個月，見近期市況轉變，調整議價幅度，吸引區內換樓客睇樓兼入市，終以840萬元成交，實用呎價約11,275元。

●沙田河畔花園A座高層2室，實用面積269方呎，兩房間隔，日前以482.8萬元易手，實用呎價17,948元，原業主則於2011年以210萬元購入，持貨9年帳面獲利約272.8萬元離場。

●沙田居屋愉翠苑愉揚閣中層6室，實用面積517方呎，兩房間隔，原先開價600萬元，放盤半個月，減價50萬元，減幅8.3%，於未補價第二市場以550萬元沽出，實用呎價10,638元。

●沙田第一城8月暫錄約4宗成交，最新錄得成交單位為9座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以504萬元易手，實用呎價15,413元。

●沙田夾屋晴碧花園2座高層A室，實用面積470方呎，兩房間隔，望山景，原先開價830萬元，放盤半個月，減價32萬或約4%，於已補價自由市場以798萬元獲承接，實用呎價16,979元。

●沙田溱柏8座頂層連天台特色戶，實用面積約460方呎，一套房連儲物室間隔，附設約265方呎天台，叫價628萬元，及後微減28萬元或約4%，以600萬元成交，實用呎價約13,043元。

●馬鞍山嵐岸1座中層B室，實用面積814方呎，套三房連儲物房間隔，議價後以1,100萬元易手，實用呎價13,514元，原業主於2009年以542萬元購入，持貨11年帳面獲利約558萬元離場。

●馬鞍山薈朗2座中層B5室，實用面積約223方呎，開放式間隔，叫價約425萬元，由於屋苑交吉盤源不多，雙方輕微議價後，最終以418萬元成交，實用呎價約18,744元。

●西貢泰湖閣單號村屋地下戶，三房兩廳間隔，望園景，原叫價600萬元，微減10萬元或1.7%，以590萬元易手，原業主於2006年11月購入上址，當時作價165萬元，持貨逾13年帳面獲利425萬元，物業期內升值近2.6倍。

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