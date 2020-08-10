夜市UPDATES：道指升逾200點　港夜期高水

美國和中國之間緊張局勢持續升級，特朗普延長失業救濟金，美股早市上揚，道指目前報27,677點，升243點或0.89%；標指報3,357點，升6點或0.18%；納指先升後回，現報10,975點，跌35點或0.32%。

港股期指夜市目前報24,436點，升30點，高水59點。Nike和波音是道指中表現最好的股票，分別上漲約3%；銀行股也上揚，摩根大通與花旗集團漲2%。

本周市場將迎來美國零售銷售及CPI等重要經濟數據。分析認為，新冠肺炎疫情、經濟復甦前景、國際局勢，使全球市場面臨巨大不確定性。

美國確診新冠肺炎例總數超500萬，特朗普上周末繞過國會簽署了旨在擴大抗疫救濟措施的行政命令，但目前尚不清楚特朗普是否具擁有頒布該項行政令的憲法權力。此外，在特朗普繞過國會發布的救助計劃中，各州的財政支持必不可少，而各州是否會實行這一行政令仍是未知數。

美國國會兩黨對救濟措施的重大分歧在於刺激方案的金額，民主黨方案總金額達到3.4萬億美元，其中包括對面臨財政壓力的州和地方政府提供近1萬億美元的援助。

【21:30】美國總統特朗普以行政命令「派糖」，美股開市早段靠穩，道指升157點，至27,590點；納指升26點，至11,037點；標指升7點，至3,358點。

券商Wedbush將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由475美元上調至515美元，為華爾街最牛。Apple股價早段漲1.41%至450.69美元。

疫情重創下，郵輪營運商皇家加勒比上季虧損16.4億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕6.13美元，遠遜預期的蝕4.82美元，股價早段跌0.11%至52.04美元。

酒店營運商萬豪國際上季虧損2.34億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕64美仙，差過預期，期內每房間收入暴瀉84%，股價早段仍升1.18%至94.88美元。

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