騰訊提合併內地兩大遊戲串流媒體平台鬥魚及虎牙
2020年08月10日 21:39
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騰訊控股(00700)正式提出合併內地兩大遊戲串流媒體平台鬥魚(美股：DOYU)及虎牙(美股：HUYA)的初步非約束性建議。據公告，鬥魚及虎牙將以換股的形式進行合併，虎牙或其附屬將收購鬥魚已發行普通股，鬥魚股東將就其所持股份，獲發相應虎牙新發行A類普通股。同時原來虎牙的大股東歡聚集團(美股：YY)公布，擬將所持3,000萬股虎牙B類普通股，轉讓予騰訊，作價8.1億美元現金。
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