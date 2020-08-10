財務表現下滑主要歸因於自今年2月起銷售額減少，原因是由於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對經濟的影響，全球消費者支出減少；及中國內地及其他地區之政府就疫情採取之措施（例如出行限制、交通管制措施及檢疫措施）導致春節假期後本集團生產線延遲全面恢復產能以及跨境貿易、全球原材料供應鏈及物流運輸服務中斷。

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