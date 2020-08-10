時裝品牌緩付款　亞洲工人失去約452億薪酬

勞工權益組織Clean Clothes Campaign報告指，疫情爆發下，全球許多大型時裝品牌包括H&M、Topshop和Gap取消或押後訂單，並暫緩付款，導致數以百萬計這些品牌供應商的亞洲員工於5月底止3個月，只能取得部分薪酬甚至不獲發薪，未發放或流失的薪酬相當於約58億美元(約452億港元)。

巴基斯坦Labour Education Foundation主管Khalid Mahmood表示，這對工人構成重大影響，當地的服裝工人經常非法地長時間工作以求賺取每月約80英鎊(約811港元)的工資，這些工人許多都在為生計苦惱，不少更因為無法負擔學費而要讓孩子退學。

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